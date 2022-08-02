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Около 10 млн тенге потратят на устройство тротуаров в Петропавловске
2 Августа 2022 12:17

Около 10 млн тенге потратят на устройство тротуаров в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в этом году займутся обустройством тротуаров на нескольких улицах. Из городского бюджета на эти цели выделили 10 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы городского акимата, тротуар появился уже на улицах Айыртауской и Абая. Начнутся работы на улице Егемен Казахстан.

Отремонтировать намерены городские власти брусчатку на улицах Конституции Казахстана, Абая, Жамбыла и Ауэзова.

«Дополнительно объявлен конкурс на проведение ремонта подъездных путей к социальным объектам. Это связано с отсутствием потенциальных поставщиков. Выделили из бюджета 15 млн тенге», - проинформировал и.о. руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства Айдын Макенов.

Средний ремонт проводят на участках улиц Букетова, Н.Назарбаева, Кошукова, Парковой, Брусиловского. На это выделили 200 млн тенге.

Обещают в горакимате, что в скором времени завершится ремонт на одной из самых проблемных улиц города – Букетова. Участок, где строят ливневую канализацию, закрыт с апреля.

По словам А. Макенова, дополнительно заключили договор с ТОО «Кадуцей» на 22,1 млн тенге на проведение среднего ремонта по улице Универсальной.

Доля гравийно-щебеночных автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии по городу составляет 75%, в неудовлетворительном - 25%. В этом году щебеневание проведут на 20 км. Договоры акимат заключил с тремя подрядными организациями. На 31 участке работы завершили, продолжаются - в микрорайоне «Солнечный-2».


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