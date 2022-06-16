16 Июня 2022 14:55

Около $10 млн направят на модернизацию завода в Жезказгане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – После согласования с Фондом развития промышленности казахстанская корпорация планирует направить около 10 млн долларов на модернизацию литейного производства в литейно-механическом заводе города Жезказгана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После согласования с Фондом развития промышленности около 10 млн долларов планируем направить на модернизацию литейного производства в литейно-механическом заводе города Жезказгана. Там трудятся около 700 человек. Сейчас они работают над технологией, которая позволяет производить качественно только футеровки, брони и корпуса насосов. Мы хотим производить более качественную продукцию», - заявил в ходе Международного горно-металлургического Конгресса председатель правления Карагандинского литейного машиностроительного завода корпорации «KAZAKHMYS» Жанибек Байгабелов.

Сегодня глава компании выступил на III Форуме золотопромышленников Казахстана в рамках Международного горно-металлургического Конгресса с докладом о роли отечественных машиностроителей в обеспечении и развитии золотодобывающей промышленности Казахстана. Спикер подчеркнул, золотодобытчики конкурируют на глобальном рынке, а Казахстан занимает 12-е место в мире по золотодобыче.

«Чтобы конкурировать с гигантами этой отрасли, им нужны стабильные поставки оборудования, запчастей и материалов. Мы должны развиваться, чтобы наши отечественные золотодобытчики, производители драгоценных металлов зависели от импортной продукции. В связи с геополитической ситуацией в мире, в регионе тоже возникают большие проблемы с поставками. Поэтому обеспечение собственной отечественной машиностроительной продукции, считаю, и есть национальная безопасность страны», - пояснил глава Карагандинского литейного машиностроительного завода.

По его словам, компанией три года назад было освоено около 12 млрд тенге. А за последние два года они вышли на полную мощность, увеличив объемы производства своей продукции в два раза, при этом, не увеличивая штатную численность.

«То есть, это оборудование для горно-металлургической, нефтегазовой и транспортной промышленности. Три года назад мы работали только на свои предприятия. С увеличением мощностей сейчас около 30 % нашей реализуемой продукции – сторонние предприятия. Большую долю составляет «Kazzinc», «KAZ Minerals», «АрселорМиталлТемиртау», «КазМунайГаз». Мы открыли свой филиал в Мангистауской области. Думаю, что Казахстан мало обеспечен отечественной продукцией, поэтому имеется огромный потенциал для роста», - добавил Жанибек Байгабелов.

Ранее сообщалось, что Председатель правления ТОО «Компания Казахмыс» Эдуард Огай представил Президенту доклад о перспективах развития предприятия и региона в целом. По его словам, компания готова внести посильный вклад в развитие инфраструктуры городов Жезказгана и Сатпаева. В рамках корпоративной социальной ответственности «Казахмыс» в этом году направит 25,4 млрд тенге. Это в два раза больше по сравнению с прошлым годом.



