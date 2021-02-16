Около 10 км незаконных сетей обнаружили в водоемах ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане прошли рейды по выявлению запрещенных орудий по улову рыбы на водоемах региона, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира.

В ведомстве сообщили, что с 11 по 12 февраля проведены очередные рейдовые мероприятия сотрудниками отдела рыбного хозяйства и отделами Курчумской, Бухтарминской, Кокпектинской инспекций ВКО территориальных инспекций лесного хозяйства и животного мира по контролю использования животного мира, также в проверке приняли участие егеря ТОО «Торе-Тогам» и «Дигам».

В ходе рейдовых мероприятий были охвачены участки Бухтарминского водохранилища, реки Иртыш, закрепленные за товариществами«Торе-Тогам», «Дигам», резервный участок «Кокжура», устье реки Буконь.

«Силами инспекторского состава было сняты 98 (длиной примерно 9800 метров) незаконно установленных сетей, изготовленных из синтетического моноволокна. Данные сети уничтожены путем сожжения на мусорной свалке села Куйган. Живые рыбы (1 567 штук разного вида), попавшие в сети, выпущены в воду, а снулые рыбы общим весом 60 кг сданы в склады пользователей до вынесения решения», - сообщили в инспекции.

Отметим, что в рейдовых мероприятиях приняли участие 10 инспекторов и были задействованы 7 служебных автомашин. Работа в данном направлении будет продолжаться и впредь, заверили в ведомстве.