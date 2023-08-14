Около 10 килограмм марихуаны нашли у мужчины в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Особо крупную партию наркотиков изъяли жамбылские полицейские у жителей Шымкента и Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.



В ходе ОПМ «Карасора» при реализации оперативной информации в местах произрастания дикорастущей конопли в Шуском районе задержаны 41-летний житель Шымкента и 47-летний житель Туркестанской области по подозрению в незаконном хранении наркотиков в особо крупном размере.

Во время обыска изъяты три полиэтиленовых мешка, внутри которых находилось вещество растительного происхождения со специфическим запахом. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является 9,9 кг невысушенной марихуаной и 10,7 кг каннабиса.

«Задержанные дали признательные показания и водворены в ИВС Шуского района. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК Республики Казахстан «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет», – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области Алим Бажикбаев.

Ранее в Шуском районе в момент заготовки наркотических средств был задержан ранее судимый 39-летний местный житель.