Около 1 тысячи сообщений о коррупции зарегистрировано сall-центром Антикоррупционной службы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Антикоррупционной службе рассказали о работе Call-центра 1424, куда казахстанцы могут сообщать о коррупционных правонарушениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для оперативной и бесперебойной обратной связи с гражданами организована работа Call-центра Агентства 1424. Операторы в круглосуточном режиме реагируют на сообщения о коррупционных фактах, а также о случаях воспрепятствования предпринимательской деятельности. (…) В 2019 году нами зарегистрировано порядка 1 тысячи таких звонков из 4,5 тысяч поступивших», - сказал руководитель Департамента стратегии и оперативного управления Агентства РК по противодействию коррупции Ринат Кабиев на пресс-конференции в Антикоррупционой службе.

По его словам, расследуется 66 уголовных дел по подтвержденным фактам, из которых на сегодня 18 дел уже направлены в суд.

Отмечается более чем двукратный рост и звонков (353 - в 2018 году), и расследуемых дел (32) в сравнении с прошлым годом, что говорит о росте доверия граждан к работе Call-центра.

«Если ранее уголовные дела возбуждались на основании материалов сугубо оперативных разработок и документальных проверок со стороны контрольно-надзорных органов, то сегодня мы полагаемся и на сообщения принципиальных граждан. Это работа организована с учетом опыта передовых европейских стран и США», - добавил спикер.