Около 1 тысячи преступлений раскрыли участковые инспекторы Атырауской области в этом году

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области участковые инспекторы раскрыли около 1 тысячи преступлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если ты не знаешь своего участкового, это ещё не значит, что участковый не знает про тебя. Это человек, который по роду деятельности просто обязан знать обо всех и про всё, что происходит на вверенной ему территории.

Что входит в их служебные обязанности? Список немал. Это надзор за так называемыми подучётными лицами – ранее судимыми, семейными дебоширами, алкоголиками и наркоманами. Инспектор также обязан производить обход территории, присматривать за неблагополучными семьями, проверять правильность хранения гражданского огнестрельного оружия. Ещё он должен знакомиться с жителями – знать если не всех, то большую часть граждан, проживающих на обслуживаемой территории, установив с ними доверительные отношения. И, разумеется, инспектор принимает участие в раскрытии преступлений», - говорит начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

Он сообщил, что в этом году именно участковые инспекторы региона раскрыли около 1 тысячи уголовных правонарушений, из которых 289 преступлений относятся к категории тяжких.

«На сегодняшний день в 92-х участковых пунктах полиции Атырауской области работают 303 участковых инспектора и их помощники. В этом году они проделали немалую работу по поддержанию в регионе правопорядка. Так, за 9 месяцев ими рассмотрено свыше 33 тысяч жалоб и заявлений, к административной ответственности привлечено более 8 тысяч правонарушителей. Начиная с 7 сентября, инспекторы принимают самое непосредственное участие в масштабном республиканском оперативно-профилактическом мероприятии «Участок». Принятые меры позволили на 68,8% снизить количество преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения на 8,2%, а также на 4% ранее судимыми лицами», - отметил Камза Умбеткалиев.

Как рассказал главный полицейский региона, в рамках реализации сервисной модели и дальнейшего налаживания контакта с населением, все старшие участковые инспекторы (а их в области 202) открыли в Facebook свои страницы. Стражи порядка постоянно следят и реагируют на все поступающие сообщения. Благодаря такому открытому диалогу количество жалоб стало меньше в разы.

Кроме того, в настоящее время для более тесного взаимодействия участковые инспекторы включены в WhatsApp-чаты КСК, куда поступают различного рода проблемные вопросы от жителей административного участка. Принимаются и другие меры, направленные на улучшение эффективности работы участковых инспекторов полиции.

В числе награждённых за добросовестное исполнение своих обязанностей в этом году есть и атырауские стражи порядка. Это майоры Казыбек Косжанов (Кызылкугинский район), Азамат Каламбаев (Жылыойский район) и капитан Айбол Идрисов из Атырау.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь. В рамках Послания Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил законодательно повысить статус участковых инспекторов полиции.



