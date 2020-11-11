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Около 1 тысячи преступлений раскрыли участковые инспекторы Атырауской области в этом году

11 Ноября 2020 02:03
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Около 1 тысячи преступлений раскрыли участковые инспекторы Атырауской области в этом году

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области участковые инспекторы раскрыли около 1 тысячи преступлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Если ты не знаешь своего участкового, это ещё не значит, что участковый не знает про тебя. Это человек, который по роду деятельности просто обязан знать обо всех и про всё, что происходит на вверенной ему территории.

Что входит в их служебные обязанности? Список немал. Это надзор за так называемыми подучётными лицами – ранее судимыми, семейными дебоширами, алкоголиками и наркоманами. Инспектор также обязан производить обход территории, присматривать за неблагополучными семьями, проверять правильность хранения гражданского огнестрельного оружия. Ещё он должен знакомиться с жителями – знать если не всех, то большую часть граждан, проживающих на обслуживаемой территории, установив с ними доверительные отношения. И, разумеется, инспектор принимает участие в раскрытии преступлений», - говорит начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

Он сообщил, что в этом году именно участковые инспекторы региона раскрыли около 1 тысячи уголовных правонарушений, из которых 289 преступлений относятся к категории тяжких.

«На сегодняшний день в 92-х участковых пунктах полиции Атырауской области работают 303 участковых инспектора и их помощники. В этом году они проделали немалую работу по поддержанию в регионе правопорядка. Так, за 9 месяцев ими рассмотрено свыше 33 тысяч жалоб и заявлений, к административной ответственности привлечено более 8 тысяч правонарушителей. Начиная с 7 сентября, инспекторы принимают самое непосредственное участие в масштабном республиканском оперативно-профилактическом мероприятии «Участок». Принятые меры позволили на 68,8% снизить количество преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения на 8,2%, а также на 4% ранее судимыми лицами», - отметил Камза Умбеткалиев.

Как рассказал главный полицейский региона, в рамках реализации сервисной модели и дальнейшего налаживания контакта с населением, все старшие участковые инспекторы (а их в области 202) открыли в Facebook свои страницы. Стражи порядка постоянно следят и реагируют на все поступающие сообщения. Благодаря такому открытому диалогу количество жалоб стало меньше в разы.

Кроме того, в настоящее время для более тесного взаимодействия участковые инспекторы включены в WhatsApp-чаты КСК, куда поступают различного рода проблемные вопросы от жителей административного участка. Принимаются и другие меры, направленные на улучшение эффективности работы участковых инспекторов полиции.

В числе награждённых за добросовестное исполнение своих обязанностей в этом году есть и атырауские стражи порядка. Это майоры Казыбек Косжанов (Кызылкугинский район), Азамат Каламбаев (Жылыойский район) и капитан Айбол Идрисов из Атырау.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь. В рамках Послания Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил законодательно повысить статус участковых инспекторов полиции.



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#Атырауская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК   #Общество  
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Виктор Сутягин

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