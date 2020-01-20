Около 1 тыс. родителей ежегодно лишаются родительских прав в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане ежегодно около тысячи родителей лишаются родительских прав. Об этом сообщил заместитель начальника управления ювенальной полиции и по защите женщин от насилия МВД РК Вадим Яценко, передает корреспондент МИА «Казинформ»

По его словам, ежегодно по ходатайствам полиции более 5 тысяч родителей судами привлекаются к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию своих детей.

«Около одной тысячи лишаются родительских прав, таким образом мы сами искусственно увеличиваем уровень социального сиротства в стране», – сказал Вадим Яценко в ходе обсуждения в Мажилисе практических мер реализации Закона по вопросам, связанным с деятельностью организаций, осуществляющих функции по защите прав детей.

В ходе совещания было отмечено, что зачастую причиной отсутствия должного воспитания детей и насилия в их отношении являются семейные проблемы социально-бытового характера. Поэтому необходима комплексная помощь в вопросах реабилитации несовершеннолетних и неблагополучных семей из группы риска.

По данным МВД, на сегодняшний день в полиции на учете состоит свыше 8 тысяч неблагополучных семей. Также на профилактическом учете числится более 6 тысяч несовершеннолетних.



