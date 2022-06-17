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Около 1 млрд тонн угля экспортировал Казахстан за годы независимости
17 Июня 2022 12:06

Около 1 млрд тонн угля экспортировал Казахстан за годы независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За годы независимости угледобывающими предприятиями добыто более 2,7 млрд тонн угля. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Турар Жолмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Порядка 1 млрд. тонн экспортировано в ближнее и дальнее зарубежье. Привлечение стратегических инвесторов в экономику страны позволило создать вертикально-интегрированные структуры типа «уголь-металл», «уголь-электроэнергия», обеспечивающие стабильный рынок сбыта и рентабельность производства», - сказал Турар Жолмагамбетов на III Форуме угольной промышленности.

По его словам, в республике добычу энергетического угля и для населения и коммунально-бытовых нужд осуществляют около 30 компаний.

«Для нас важным является обеспечение углем внутреннего рынка, в том числе преимущественно население и коммунально-бытовой сектор. По итогам 2021 года угледобывающими компаниями страны добыто 111,7 млн. тонн угля, что больше на 2% по сравнению с прошлым годом (за 2020 год – 109,5 млн тонн)», - отметил спикер.

«Энергопроизводящим предприятиям отгружено порядка 60 млн. тонн, что составляет 101%; промышленным предприятиям - 6,8 млн. тонн, что больше на 20%; на коммунально-бытовые нужды и населению отгружено 10,7 млн. тонн. Экспорт угля составил 30,5 млн. тонн, что больше на 2% по сравнению с прошлым годом», - добавил представитель Мининдустрии.

Автор:
Корреспондент

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