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    09:00, 20 Июнь 2022 | GMT +6

    Около 1 млрд тенге выделили на детскую реабилитацию в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году на оказание восстановительного лечения и реабилитационной помощи детям выделили 988,5 млн тенге. Из них более 111 млн тенге – на постковидную реабилитацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации директора филиала фонда социального медицинского страхования Ларисы Гордеевой, в прошлом году на те же цели было предусмотрено 334,1 млн тенге. Помощь на уровне круглосуточного стационара оказали 1 331 ребенку, на амбулаторном - 4 337 маленьким пациентам.

    «За 4 месяца этого года реабилитационную помощь уже получили 318 детей на уровне стационара и 1 130 детей – амбулаторно. Филиал фонда за эти услуги перечислил медицинским организациям 152,9 млн тенге», - сказала Л.Гордеева.

    Она добавила, что с октября прошлого года на базе многопрофильной детской областной больницы открыли отделение восстановительного лечения и медицинской реабилитации на 28 коек круглосуточного пребывания и 12 коек – дневного пребывания.

    Направление на реабилитацию выдают в поликлинике. Госпитализация осуществляется через портал. По словам Л.Гордеевой, очередь на реабилитационное лечение в детскую областную больницу – не более 3 дней.

    Теги:
    Регионы Казахстана Общество Северо-Казахстанская область Здравоохранение
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