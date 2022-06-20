Около 1 млрд тенге выделили на детскую реабилитацию в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году на оказание восстановительного лечения и реабилитационной помощи детям выделили 988,5 млн тенге. Из них более 111 млн тенге – на постковидную реабилитацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации директора филиала фонда социального медицинского страхования Ларисы Гордеевой, в прошлом году на те же цели было предусмотрено 334,1 млн тенге. Помощь на уровне круглосуточного стационара оказали 1 331 ребенку, на амбулаторном - 4 337 маленьким пациентам.

«За 4 месяца этого года реабилитационную помощь уже получили 318 детей на уровне стационара и 1 130 детей – амбулаторно. Филиал фонда за эти услуги перечислил медицинским организациям 152,9 млн тенге», - сказала Л.Гордеева.

Она добавила, что с октября прошлого года на базе многопрофильной детской областной больницы открыли отделение восстановительного лечения и медицинской реабилитации на 28 коек круглосуточного пребывания и 12 коек – дневного пребывания.

Направление на реабилитацию выдают в поликлинике. Госпитализация осуществляется через портал. По словам Л.Гордеевой, очередь на реабилитационное лечение в детскую областную больницу – не более 3 дней.