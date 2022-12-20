Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Около 1 млн тенге штрафа заплатил производитель тортов в СКО

20 Декабря 2022, 14:01
Около 1 млн тенге штрафа заплатил производитель тортов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области санитарные врачи выдали с начала года 152 предписания об устранении нарушений, выявленных при исследовании проб продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель отдела контроля за техническими регламентами Марина Давлетбаева сообщила, что семь предписаний до сих пор находятся в работе.

«В этом году по результатам проведенного мониторинга были возбуждены два административных материала в отношении субъекта среднего бизнеса за выпуск и реализацию пищевой продукции, не соответствующей требованиям по микробиологическим показателям. В торте производителя была обнаружена кишечная палочка. За нарушение предприниматель выплатил штраф 949,5 тысячи тенге. Кишечную палочку выявили наши специалисты в мясе птицы и полуфабрикатах. Производителям выдали предписания», - проинформировала М. Давлетбаева.

Санврач добавила, что по результатам проведенного мониторинга на предприятиях торговли направили три информации в региональную палату предпринимателей. По всей несоответствующей продукции отечественного производства, производителям и территориальным департаментам областей – 285 уведомлений. Делается это с целью санитарно-эпидемиологического контроля для защиты жизни и здоровья граждан.

«По всей выявленной несоответствующей продукции направляется соответствующая информация в комитет санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер в рамках действующего законодательства», - добавила М. Давлетбаева.

Всего за 11 месяцев санитарные врачи закупили для дальнейшего исследования в лаборатории 2 836 образцов продукции на 239 объектах торговли. Из них 497 не соответствовали требованиям техрегламентов и гигиенических нормативов.


Фото: static.tildacdn.com


Новости по теме
Возвратившуюся из Катара сборную французы с благодарностью встретили бурными овациями
Продукты с истекшим сроком годности обнаружили на прилавках санврачи СКО
Глава дискуссионного клуба «Валдай» обозначил главные проблемы современной медиасферы
Теги:
Читайте также
Возвратившуюся из Катара сборную французы с благодарностью встретили бурными овациями
Возможностей создать собственную информационную или контентную линию становится больше – Аскар Умаров
Глава дискуссионного клуба «Валдай» обозначил главные проблемы современной медиасферы
Продукты с истекшим сроком годности обнаружили на прилавках санврачи СКО
Сирены зазвучат в Жетысуской области
Повысить зарплату железнодорожникам в следующем году пообещал министр
Медиа способствует прозрачности и подотчетности правительств – Абдулла Гюль
Страны Центральной Азии должны укреплять связи по всем направлениям – Ерлан Карин
Новости партнеров
Популярное
1 Мы можем оперативно развернуть большую группировку миротворческих сил – генсек ОДКБ
2 Казахстанские мобильные операторы научились выявлять номера телефонных мошенников
3 Некачественный интернет: казахстанцы смогут вернуть уплаченные деньги
4 Багдат Мусин связал причину плохого качества интернета в некоторых школах с экономией директоров
5 Инвестиции в сферу связи сокращаются в РК - министр

Лента новостей