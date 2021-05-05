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Около 1 млн наемных работников дополнительно потребуется рынку труда до 2025 года

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
5 Мая 2021, 14:25
Около 1 млн наемных работников дополнительно потребуется рынку труда до 2025 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно среднесрочному прогнозу, подготовленному АО «Центр развития трудовых ресурсов» (ЦРТР), в базовом (наиболее вероятном) сценарии спрос на наемный труд (новый спрос и спрос на замещение) в Казахстане в период с 2021 по 2025 годы суммарно составит около 1 млн человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

По оптимистичному сценарию данные показатели будут несколько выше: предполагается, что объем спроса на наемный труд за 5 лет составит 1,2 млн человек, а по пессимистичному – 792,9 тыс. человек.

В основном спрос на наемный труд будет формироваться в сфере образования, где он составит 16-18% от совокупного в зависимости от сценария, а также в секторе сельского хозяйства (от 7,6 до 10%) и в обрабатывающей промышленности (9,7–10,2%).

Ожидается, что в течение 2021-2025 годов совокупный спрос на наемных работников в базовом сценарии на 55,3% (574 тыс.) будет формироваться из нового спроса и на 44,7% (464,4 тыс.) – из спроса по замещению, из которых 72% (332,7 тыс.) будет приходится на замещение работников, достигших пенсионного возраста.

Годовой совокупный спрос на наемных работников в 2025 году составит 244,3 тыс. человек, в том числе 148,7 тыс. будут представлять новый спрос и 95,6 тыс. – спрос по замещению.

Потребность по замещению работников в связи с достижением пенсионного возраста к этому периоду, как ожидается, вырастет на 15% (с 59,2 тыс. в 2021 году до 68,3 тыс. в 2025 году).

Наибольшая 5-летняя потребность в наемных работниках вследствие их выбытия по возрастным и иным естественным причинам будет иметь место в сфере образования (64,5 тыс. человек), а также сельском хозяйстве (44,6 тыс. человек) и обрабатывающей промышленности (44,2 тыс. человек).

В целом численность рабочей силы к 2025 году при базовом сценарии составит 9,3 млн человек, из которых 7,7 будут являться наемными работниками, а 1,2 млн составят другие категории занятого населения. При этом ожидается, что количество безработных составит 439 тыс. человек, т.е. уровень безработицы будет на уровне 4,7%.

В оптимистичном сценарии численность рабочей силы составит 9,4 млн человек, из которых наемные работники – 7,9 млн, иные категории занятых – 1,1 млн, а число безработных будет составлять 442 тыс.

«В пессимистичном сценарии к 2025 году мы ожидаем 9,3 млн человек в составе рабочей силы, из которых 7,5 млн будут наемными работниками, а 1,4 млн – иными занятыми. При этом численность безработных составит 436 тыс. человек. Снижение уровня безработицы до ожидаемых 4,7%, по нашим прогнозам, будет идти постепенно. В текущем и следующем году мы, возможно, достигнем 5%, и после этот показатель будет снижаться на 0,1 п.п. в год», – сообщил директор департамента прогнозирования ЦРТР Дмитрий Шумеков.


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