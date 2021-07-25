Около 1 млн 210 тысяч избирателей голосуют на выборах акимов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным территориальных избирательных комиссий, в голосовании на выборах акимов будут принимать участие 1 209 817 избирателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это 13% от избирателей 14 областей Казахстана.

Голосование проходит на 1847 избирательных участках.

Напомним, сегодня, 25 июля, в 7.00 по времени столицы, во всех регионах Казахстана начались выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

Согласно данным территориальных избирательных комиссий, в 730 избирательных округах было выдвинуто 2582 кандидата, из них на последний момент регистрации было зарегистрировано 2297. Из них 1419 - путем самовыдвижения, 878 - от шести зарегистрированных в МЮ РК политических партий. По гендерному составу: мужчины -1839, женщины - 458.

После проведения выборов в течение трех дней подводятся итоги, в течение семи дней осуществляется регистрация избранного акима. При этом полномочия избранного акима начинаются с момента его регистрации соответствующей территориальной избирательной комиссией.

Напомним, что 25 мая текущего года Главой государства был подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».



