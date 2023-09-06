Около 1,8 млн казахстанцев коснется повышение минимальной зарплаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства с 1 января 2024 года размер минимальной заработной платы ( МЗП) повысится с 70 до 85 тысяч тенге. Благодаря этому вырастут денежные доходы около 1,8 млн наемных работников, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности, в том числе порядка 350 тысяч бюджетников. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Минимальная заработная плата – это минимальный трудовой стандарт для определения денежных выплат простому неквалифицированному работнику. При этом заработная плата работника формируется в зависимости от его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы.

В Казахстане размер МЗП увеличивается ежегодно, начиная с 2022 года. С учетом очередного повышения с 1 января 2024 года до 85 тысяч тенге размер МЗП за три года будет увеличен в 2 раза.

В первую очередь повышение МЗП коснется «низкооплачиваемых» работников. Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников с учетом межразрядной системы квалификаций.

Благодаря этому вырастут денежные доходы около 1,8 млн наемных работников, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности, в том числе порядка 350 тысяч бюджетников.

Кроме того, во исполнение поручения Главы государства Министерством труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) совместно с экспертами Всемирного банка разработана Методика определения размера минимальной заработной платы, в соответствии с которой размер МЗП будет определяться, исходя из медианной заработной платы и производительности труда.

Наряду с этим, с 2020 года в Казахстане принимаются последовательные меры по повышению уровня заработной платы гражданских служащих.

Так, c 1 января 2020 года начато поэтапное повышение зарплаты около 600 тысяч педагогов на 25 % ежегодно в период с 2020 по 2023 годы. В результате их заработная плата будет увеличена в 2 раза.

С 2021 по 2023 годы ежегодно повышается заработная плата около 6 тысяч медицинских работников, работающих в государственных учреждениях и коммунальных предприятиях ежегодно на 30% врачам, на 20% среднему медицинскому персоналу.

В 2021 году начато поэтапное повышение заработной платы 38 тысяч работников сферы социального обеспечения, в результате, в течение трех лет (c 2021 по 2023 годы) их зарплата увеличится в 2 раза.

С 1 января 2022 года начато поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих (около 600 тысяч) в среднем на 20% ежегодно в период с 2022 по 2025 годы. В результате в течение 4 лет их зарплата увеличится в 2 раза.

Кроме того, МТСЗН ведется разъяснительная работа с частными предприятиями по повышению заработных плат работников. В результате с начала года 8 тысяч работодателей приняли решения о повышении заработной платы свыше 2,8 млн работникам от 5 до 50%.