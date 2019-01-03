Около 1,6 тыс заявок принято по программе «7-20-25» в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках жилищной программы «7-20-25» в столице уже принято 1 599 заявок на получение ипотеки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Из них на сегодня одобрено 1 113 заявок. Напомним, что программа «7-20-25» инициирована в рамках Пяти социальных инициатив, определенных Главой государства. Она направлена на создание условий для приобретения жилья и одновременно дает системные решения по восстановлению рынка ипотечного кредитования.