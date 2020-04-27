Около 1,5 тысячи тонн дизтоплива пытались незаконно продать в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области пресечен факт незаконной реализации около 1,5 тысячи тонн дизельного топлива и 400 тонн мазута, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

Одним из приоритетных направлений Комитета по финансовому мониторингу МФ РК является борьба с теневым оборотом нефти и нефтепродуктов.

Так, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники департамента экономических расследований по Атырауской области комитета выявили факт реализации около 1,5 тысячи тонн зимнего дизельного топлива и 400 тонн мазута без документов, подтверждающих законность их происхождения.

«Приговором Жылыойского районного суда житель г. Атырау признан виновным по пункту второму части четвертой статьи «Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения» УК РК, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Уважаемые граждане! Если вам стали известны какие-либо факты, связанные с незаконной транспортировкой, приобретением, реализацией и хранением нефти и нефтепродуктов, а также их переработки, просим незамедлительно сообщить в департамент экономических расследований по Атырауской области по телефону доверия: 8 (7122) 35-42-10», - призвали в ведомстве.