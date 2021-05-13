Около 1,5 тысячи преступлений раскрыто с помощью камер видеонаблюдения в Алматы
Как подчеркнул глава города, бороться с преступностью в современных условиях без использования новейших технических разработок невозможно.
«Для полицейских, обеспечивающих охрану общественного порядка, приобретено 529 видеорегистраторов нового поколения. В ближайшее время такими видеорегистраторами будут оснащены абсолютно все полицейские. Также приобретено более одной тысячи электронных планшетов, которые позволили значительно сократить время оформления протоколов и документов. Если ранее оформление протокола занимало более 30-40 минут, то сейчас это время сокращено до 5-7 минут», - сказал Бакытжан Сагинтаев.
В Центре оперативного управления департамента полиции города ведется мониторинг с помощью четырех тысяч камер видеонаблюдения. С начала 2021 года с помощью камер раскрыто 1425 преступлений, выявлено 780 тысяч административных правонарушений.
«Разрабатывается проект системы видеомониторинга, в рамках которого будет установлено три тысячи камер в общественных местах города. Разработано мобильное приложение «102». Теперь любой гражданин может через приложение совершить онлайн-звонок и передать трансляцию о происходящем событии», - добавил аким.