Около 1,5 тысячи преступлений раскрыто с помощью камер видеонаблюдения в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С начала года в Алматы с помощью видеокамер наблюдения раскрыто около 1,5 тысячи преступлений. Об этом аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев рассказал во время прямого эфира на телеканале «Алматы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как подчеркнул глава города, бороться с преступностью в современных условиях без использования новейших технических разработок невозможно.

«Для полицейских, обеспечивающих охрану общественного порядка, приобретено 529 видеорегистраторов нового поколения. В ближайшее время такими видеорегистраторами будут оснащены абсолютно все полицейские. Также приобретено более одной тысячи электронных планшетов, которые позволили значительно сократить время оформления протоколов и документов. Если ранее оформление протокола занимало более 30-40 минут, то сейчас это время сокращено до 5-7 минут», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

В Центре оперативного управления департамента полиции города ведется мониторинг с помощью четырех тысяч камер видеонаблюдения. С начала 2021 года с помощью камер раскрыто 1425 преступлений, выявлено 780 тысяч административных правонарушений.

«Разрабатывается проект системы видеомониторинга, в рамках которого будет установлено три тысячи камер в общественных местах города. Разработано мобильное приложение «102». Теперь любой гражданин может через приложение совершить онлайн-звонок и передать трансляцию о происходящем событии», - добавил аким.



