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    19:10, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Около 1,5 тысячи контрабандных автомобилей реализовали члены ОПГ из СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Департамент экономических расследований по Северо-Казахстанской области расследует уголовное дело в отношении транснациональной организованной группы по факту контрабандного перемещения запрещенных к регистрации автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, в марте были задержаны члены ОПГ, которые поставляли автомашины по подложным таможенным документам под видом запасных частей из России.

    По информации пресс-службы департамента, расследованием установлено, что за период деятельности члены ОПГ ввезли на территорию Казахстана контрабандным путем под видом запасных частей 1478 автотранспортных средств. Сначала «праворукие» автомобили доставляли из Японии в Россию, затем - в нашу страну. Реализовывали машины с поддельными регистрационными данными.

    «Поскольку автомобили являются предметом экономической контрабанды, в настоящее время по делу производится изъятие автомобилей, что, в свою очередь, порождает жалобы со стороны конечных добросовестных покупателей в различные надзорные и контролирующие органы, которые не располагали сведениями о незаконном происхождении автомобилей. При этом находящиеся на территории РК автомобили официально не зарегистрированы в государственных органах и путем перепродажи передаются от одного владельца к другому», - проинформировали в департаменте.

    Дело в ближайшее время передадут в суд.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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