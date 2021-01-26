Около 1,5 тысячи иностранцев проверили полицейские Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Почти 1,5 тысячи иностранцев проверили полицейские Алматы в ходе отработки «Мигрант», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант» стартовало 14 января. Оно направлено на выявление нарушений в области миграционного законодательства Республики Казахстан.

Как отметил начальник управления миграционной службы Департамента полиции города Алматы Асхат Бутунчинов, в ходе рейдов проверялись объекты пребывания иностранцев, а также места их временного проживания.

«Всего в эти дни сотрудниками миграционной и местной полицейской службы проверено 1417 граждан других стран. В результате за нарушение правил пребывания в РК к административной ответственности привлечено 57 иностранцев. Для установления личности в приемник-распределитель ДП водворено 70 иностранцев. Кроме того, к административной ответственности привлечено 71 принимающее лицо из числа наших соотечественников. По постановлениям судей города Алматы за грубые нарушения миграционного законодательства за пределы РК выдворено 11 иностранцев», – проинформировал он.

В ведомстве также рассказали, что среди грубых правонарушителей оказался 58-летний гражданин Пакистана, который с 2004 года по настоящее время нелегально находился в Казахстане и тщательно скрывал данный факт.

Напомним, в 2020 году Алматы посетили свыше 88 тысяч иностранцев.



