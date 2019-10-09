Около 1,5 тысячи браконьерских орудий лова уничтожили в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау уничтожили около 1,5 тыс. браконьерских орудий лова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего было уничтожено 1450 браконьерских орудий лова и 65 самодельных плавательных средств - лодок. Всего за 9 месяцев этого года на водоемах области выявлено 1858 нарушений рыбоохранного законодательства. В результате 1124 человека привлечены к ответственности, из них 251 человек - судом. По материалам инспекции возбуждено 12 уголовных дел, наложено административных штрафов на сумму более 21 млн тенге, изъято почти 16 тонн рыбы, в том числе 615 кг осетровых пород», - сообщили в пресс-службе Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.





Здесь напомнили, что в этом году для двух осетровых заводов в рамках выполнения государственного заказа выловлено 277 производителей осетровых. Выращено и выпущено в реку Урал более 7,5 млн мальков осетровых.