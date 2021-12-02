Около 1,5 тысяч студентов ежегодно привлекаются к уголовной ответственности в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенатор Ахылбек Куришбаев призывает Правительство обратить особое внимание на состояние воспитательной работы в ВУЗах и поднять её на качественно новый уровень, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своём депутатском запросе он отмечает, что проблемы, связанные с воспитанием молодежи, вызывают большую озабоченность в нашем обществе.

«По сведениям Генеральной прокуратуры, в стране ежегодно привлекаются к уголовной ответственности около 1,5 тысячи студентов колледжей и университетов. В 2020 году 4 207 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет были взяты на учёт за употребление наркотических веществ, среди них немало обучающихся в университетах», - сказал Ахылбек Куришбаев.

Он перечислил проблемы, с которыми сталкиваются молодежь в университетах, это – нехватка психологов, теологов, спортивных баз, слабое нравственно-патриотическое воспитание, отсутствие должного внимания поддержке и развитию творчески активной молодёжи. Причина в том, что во многих учебных заведениях воспитательный процесс носит формальный характер.

«В ВУЗах на студентов зачастую смотрят не как на «воспитываемую личность», а воспринимают их в качестве «источника финансирования», то есть подготовка кадров в ряде учебных заведений превратилась в обычный бизнес. О многом говорит следующий факт: в требованиях аккредитации университетов практически не предусмотрены показатели воспитательной работы среди студентов. В целом наша система воспитания молодёжи должна строиться на национальных ценностях, мы же начали увлекаться копированием западных принципов, особенно в некоторых международных университетах», - отметил сенатор.

В связи с этим, сенатор предложил провести критический анализ состояния воспитательной работы в высших учебных заведениях страны и принять необходимые меры для того, чтобы поднять её на качественно новый уровень, в соответствии c современными тенденциями и приоритетами развития нашего общества.