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Около 1,5 тыс. земельных участков возвращено в госсобственность в Карагандинской области

28 Января 2020 11:27
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Около 1,5 тыс. земельных участков возвращено в госсобственность в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Надзорным ведомством региона совместно с местными исполнительными органами проводится работа по исполнению поручения Главы государства о возврате неиспользуемых земель в государственную собственность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Карагандинской области.

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Выявлено свыше 2,6 тыс . неиспользуемых земельных участков общей площадью 1,3 млн гектаров и более 62 тыс. незарегистрированных участков.

Почти на 31 тыс. участках эксплуатируются объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в законном порядке.

Принятыми мерами в госсобственность возвращено и начато освоение порядка 1,5 тыс. участков площадью 840 тыс. гектаров.

Надлежащим образом оформлены документы и зарегистрированы права на 1,5 тыс. участков и более 800 объектов недвижимости.

429 правонарушителей получили предписания об устранении выявленных нарушений.

Также по инициативе прокуратуры области в местных исполнительных органах созданы рабочие группы, осуществляющие мониторинг для своевременного выявления и возврата государству неосвоенных земельных участков.


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Ключевые слова: Карагандинская область,
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