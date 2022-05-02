2 Мая 2022 21:02

Около 1,5 тыс. водителей наказали за неправильную парковку в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Больше всего нарушений правил парковки выявлено около рынков, торговых домов, административных зданий и офисов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За четыре месяца этого года за неправильную парковку к ответственности привлечено около 1,5 тыс. водителей в Таразе. Водители паркуются на пешеходных переходах, на клумбах, детских и спортивных площадках, жилых зонах, затрудняют выезд другим автомобилям, машинам скорой помощи, пожарным машинам и городским службам по вывозу мусора.

Сотрудники патрульной полиции всегда обращают внимание на неправильную парковку граждан, пресекают нарушения ПДД, разъясняют водителям правила остановки и стоянки во дворах жилых домов», - говорит руководитель пресс-службы департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.

За восемь часов рейда патрульных полицейских в отношении 15 водителей составлены административные протоколы за нарушение правил парковки. Два автомобиля водворены на специализированную стоянку.

Нарушителям, оставляющим свои автомобили в неположенном месте, выписали штраф в размере 10 МРП, что составляет 31 800 тенге.

По данным статистики, количество зарегистрированных автомобилей в Жамбылской области увеличивается ежегодно на 3-7%. Машина есть примерно у каждого пятого жамбылца. 78,9% от всего транспорта составляют авто старше 10 лет.

Всего в Жамбылской области около 196 тыс. автомобилей на 1 129 000 жителей.