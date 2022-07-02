Около 1,5 тыс. педагогов-ассистентов трудится в школах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Год детей в казахстанских школах в два раза возросло количество педагогов-ассистентов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями. Для этого в штатное расписание школ были введены новые единицы педагогов-ассистентов, и их число возросло с 700 до 1454 специалистов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения Республики Казахстан.

Ранее по инициативе Министерства просвещения в школах страны была введена должность педагога-ассистента. В первую очередь, такие специалисты востребованы в инклюзивном образовании, где требуется большее внимание к детям с особыми образовательными потребностями. Педагоги помогают им адаптироваться в школе и в образовательном процессе.

«Министерством просвещения проводится работа по созданию необходимых условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями. Ранее министром Асхатом Аймагамбетовым было дано поручение по введению таких штатных единиц, теперь почти 1 тыс. 500 педагогов-ассистентов работают в школах, где обучаются особенные дети. Это не замена самого учителя. Педагоги-ассистенты выполняют особую роль – направляют детей, помогают им в адаптации к учебному процессу. Поскольку речь идет о детях с особыми потребностями, педагоги-ассистенты оказывают и техническую поддержку, к примеру, если ребенок не может самостоятельно передвигаться. Или же педагогическую поддержку, если ребенку, например, нужна помощь дефектолога», – отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства просвещения РК Гульмира Каримова.

Кроме того, педагог-ассистент принимает участие в разработке индивидуальных образовательных программ для детей с особыми образовательными потребностями. В случае необходимости учебные программы адаптируются исходя из потребностей, обучающихся. Педагоги-ассистенты не только помогают освоить пройденный материал, но и наблюдают за динамикой развития навыков особенного ребенка. Также они следят за соблюдением условий, необходимых для безопасности и сохранения здоровья детей с особыми образовательными потребностями.

В настоящее время Министерством проводится работа по введению должности педагога-ассистента и в дошкольных организациях.