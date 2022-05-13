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Около 1,5 тыс. мальчиков назвали Рамазаном в Казахстане во время поста
13 Мая 2022 14:01

Около 1,5 тыс. мальчиков назвали Рамазаном в Казахстане во время поста

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Названы самые популярные имена детей в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Национального бюро статистики, именем Рамазан нарекли 1 392 мальчика, родившихся в апреле, и еще 51 ребенка в начале мая. На этот период пришелся священный месяц Рамазан, во время которого мусульмане держат пост.

В топ-5 мужских имен в апреле также вошли Айсултан (314), Алихан (230), Нурислам (138), Амир (172). Среди популярных женских имен - Медина (592), Раяна (510), Айша (445), Айлин (345) и Асылым (262).

В майском рейтинге лидируют Рамазан (51), Айсултан (53), Алихан (53), Арсен (34) и Омар (32). Пятерка имен для девочек неизменна: Медина (87), Айлин (76), Раяна (69), Айша (65) и Асылым (65).

«Однако учитывая, что первая декада мая только прошла, пятерка лучших имен как для мальчиков, так и для девочек, может измениться», - отметили в Нацбюро статистики.

Ранее были названы самые необычные имена новорожденных в 2021 году.


Автор:
Корреспондент
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