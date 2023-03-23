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Около 1,5 тонны национальных блюд приготовили для жезказганцев к Наурызу

Автор:  
Агата Мухамеджанова
23 Марта 2023, 00:30
Около 1,5 тонны национальных блюд приготовили для жезказганцев к Наурызу

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Жители Улытауской области соревновались в приготовлении национального блюд к Наурызу. Около 1,5 тонны наурыз-коже, плова и баурсаков были бесплатно розданы жителям на центральной площади в Жезказгане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Улытауской области начали праздновать Наурыз с раннего утра. Около 60 юрт открыли свои двери для посетителей, а внутри жителей Жезказгана угощали национальными блюдами. В этот солнечный весенний день люди в праздничном настроении стекались на центральную площадь.

Праздничное представление Наурыз Думан началось с парада. По центральной площади прошли верблюд, на котором восседала Мать-земля, десятки всадников на лошадях , повозки, охотники с ловчими птицами и борзыми – в общей сложности около 200 человек. Среди них были и герои казахских эпосов – Тазша бала, Алдар Косе, Мыстан кемпир. Колонну возглавлял Кыдыр баба, который благословил собравшихся.

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Перед собравшимися выступили местные артисты, они исполняли казахские песни. Также среди жителей разыграли призы. Лучшие исполнители народной песни были награждены памятными подарками. Были показаны ритуалы, демонстрировались казахские народные обычаи и традиции.

В этноауле мастера-ремесленники представили перед публикой свои изделия. На празднике не обошлось и без национальных игр. Определились сильнейшие по қазақ күресі, армрестлингу, қой көтеру, перетягиванию каната, асық ату.

В течение дня на центральной площади Жезказгана в таких конкурсах, как баурсак шоу, фестиваль наурыз-коже, плов-пати, самые вкусные блюда и шеф-поваров определял народ. А приготовленными блюдами угощали всех желающих.

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