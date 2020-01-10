Около 1,5 млн тенге заплатили девяти казахстанцам за сообщения о коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель Департамента стратегии и оперативного управления Агентства РК по противодействию коррупции Ринат Кабиев сообщил о поощрениях за сообщения о коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работает практика поощрения жителей страны с активной гражданской позицией, сообщивших о фактах коррупции. Так, в 2019 году по уголовным делам, рассмотренным в судах по обращениям, поступившим через Call-центр, поощрено 9 граждан на общую сумму около 1,5 млн тенге (от 126 250 до 176 750 тенге)», - сказал Ринат Кабиев на пресс-конференции в Антикоррупционной службе.

При этом, он отметил, что поступают обращения и в отношении сотрудников Антикоррупционной службы. По заверениям Р. Кабиева, они тщательно проверяются Департаментом собственной безопасности Агентства.

Он также сообщил, что по количеству обращений в Call-центр лидирует Туркестанская область.

«В разрезе регионов наибольшее количество обращений поступают из Туркестанской области – 148, Алматинской – 137 и г.Алматы – 112, что составляет почти половину от общего количества зарегистрированных таких обращений», - констатировал спикер.

«Остальные обращения приходятся на оставшиеся 14 регионов (г.Шымкент – 84, г.Нур-Султан – 76, Жамбылская – 63, Карагандинская, Акмолинская, Павлодарская, Мангистауская, ВКО – от 30 до 50, Костанайская, Актюбинская, ЗКО, СКО, Кызылординская, Атырауская области – менее 20)», - добавил Р. Кабиев.



