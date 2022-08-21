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    10:46, 21 Август 2022 | GMT +6

    Около 1,5 млн тенге штрафа заплатили предприниматели за незаконную торговлю в Есильском районе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские столицы продолжают совершать рейды по недопущению стихийной торговли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В общей сложности с начала сезона за незаконную торговлю согласно ст.204 ч.1 «Торговля в неустановленном месте» сотрудниками уполномоченных органов составлено 398 протоколов на сумму 1 424 295 тенге (по всей территории Есильского района). Рейды по недопущению стихийной торговли продолжаются», - сообщили в департаменте полиции Нур-Султана в ответ на запрос редакции касательно законности торговли в Ботаническом саду столицы.

    В департаменте заверили, что аппаратом акима района «Есиль» не выдаются разрешения на осуществление предпринимательской деятельности в Ботаническом саду.

    «Для желающих осуществлять подобную деятельность сотрудниками отдела предпринимательства предлагаются альтернативные варианты. В целях пресечения фактов стихийной торговли акиматом района «Есиль» совместно с сотрудниками МПС УП района на ежедневной основе проводятся рейдовые мероприятия на территории Ботанического сада», - говорится в информации.


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    Бизнес МВД РК Астана Правоохранительные органы
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