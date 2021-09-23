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    09:55, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Около 1,2 тысячи человек с ОРВИ обратились за медпомощью за неделю в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за неделю зарегистрировали 1 190 обращения с острыми респираторными вирусными инфекциями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, большая часть заболевших – дети в возрасте до 14 лет. Вирус гриппа в регионе еще не выявили.

    Руководитель отдела контроля за внутрибольничными инфекциями Бахтияр Саду отметил, что особенностями острых респираторных заболеваний вирусной природы являются их распространенность, неуправляемость, высокая контагиозность, аллергизация и развитие вторичных иммунодефицитных состояний после перенесенной болезни.

    Опасны вирусные инфекции для беременных женщин. За неделю с ОРВИ обратились 23 жительницы региона, ожидающие рождения ребенка.

    «В настоящее время вирусные инфекции рассматриваются как одна из основных причин репродуктивных потерь. С одной стороны, инфекционный агент оказывает непосредственное повреждающее воздействие на плод, а с другой - вызывая значительные изменения в иммунных реакциях материнского организма, ведет к осложненному течению беременности. В группу риска инфицирования ОРВИ входят женщины, у которых частота заболевания этими инфекциями произошла более трех раз в предшествующий беременности год. Этот признак является классическим подтверждением иммунологической недостаточности у пациентки», - сказал Б.Саду.

    Он добавил, что для беременных характерно затяжное течение ОРВИ при отсутствии тяжелых клинических проявлений.

    Основные клинические симптомы ОРВИ - недомогание, слабость, повышенная утомляемость на фоне субфебрильной или нормальной температуры, симптомы ринита или назофарингита.

    Профилактика ОРВИ одинакова для всех, в том числе и для беременных женщин: максимально воздерживаться от посещения общественных мест с большим скоплением людей, в общественных местах правильно носить защитную маску. Применение витамино-минеральных комплексов помогают сформировать противовирусный иммунный ответ, они защищают мембрану клетки от повреждающего действия инфекционного агента.

    В качестве профилактики, перед наступлением эпидемиологического сезона, желательно поставить прививку от гриппа. В регионе вакцинация против гриппа началась 15 сентября. За неделю прививку получили более 2,8 тысячи человек.

    Теги:
    Здравоохранение Северо-Казахстанская область
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