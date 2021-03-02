РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:20, 02 Март 2021 | GMT +6

    Около 1,2 млн казахстанцев получают помощь за счет передвижных медицинских комплексов

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о реализации Астанинской декларации первичной медико-санитарной помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для улучшения первичной медико-санитарной помощи продвигается операционный механизм Астанинской декларации ПМСП, принятой государствами-членами ВОЗ на 73-ой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. С 1 января 2020 года на 30% повышена заработная плата медицинских работников», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

    По его словам, проделана работа по снижению нагрузки на врача ПМСП и повышению доступности для пациентов. В текущем году дополнительно создано 480 участков врачей общей практики к существующим, построено 63 новых объекта ПМСП.

    «Внедрена транспортная медицина, ежегодно передвижными медицинскими комплексами охватываются порядка 1,2 млн жителей 1 100 отдаленных сельских населенных пунктов и выявляются около 35 тысяч больных лиц. В 2020 году дополнительно закуплено 100 передвижных медицинских комплексов. Таким образом, с учетом действующих 49, общее их количество составило 149», - заключил министр.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Правительство РК Регионы Казахстана Общество Минздрав РК Благоустройство
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:07
    Тимофей Емельянов и Сергей Емельянов завоевали «серебро» на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:00
    Дефицит сжиженного газа наблюдается в Жезказгане
    Сегодня, 08:48
    Мужчину, умышленно заразившего ВИЧ женщин, осудили в Темиртау
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!