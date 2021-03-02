Около 1,2 млн казахстанцев получают помощь за счет передвижных медицинских комплексов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о реализации Астанинской декларации первичной медико-санитарной помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для улучшения первичной медико-санитарной помощи продвигается операционный механизм Астанинской декларации ПМСП, принятой государствами-членами ВОЗ на 73-ой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. С 1 января 2020 года на 30% повышена заработная плата медицинских работников», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

По его словам, проделана работа по снижению нагрузки на врача ПМСП и повышению доступности для пациентов. В текущем году дополнительно создано 480 участков врачей общей практики к существующим, построено 63 новых объекта ПМСП.

«Внедрена транспортная медицина, ежегодно передвижными медицинскими комплексами охватываются порядка 1,2 млн жителей 1 100 отдаленных сельских населенных пунктов и выявляются около 35 тысяч больных лиц. В 2020 году дополнительно закуплено 100 передвижных медицинских комплексов. Таким образом, с учетом действующих 49, общее их количество составило 149», - заключил министр.