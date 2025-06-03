Окна вместе с домом закрасили рабочие в Костанае

Жалобы появились в социальных сетях. Сообщается, что окна многоэтажки начали красить вместе с ремонтируемым фасадом дома.

В акимате Костаная позже уточнили, в адрес подрядной организации были направлены замечания по факту окрашенных окон.

— С апреля текущего года в Костанае, по адресу улица Дощанова, дом 133А, ведутся работы по капитальному ремонту фасада. Ремонт проводится в рамках проекта по приданию городу единого архитектурного облика. Подрядчиком выступает ТОО «Жилстройсервис-98» (г. Костанай), с которым ранее заключен договор на строительно-монтажные работы. Проект является двухгодичным — в 2024 году уже была выполнена капитальная реконструкция кровли здания, — сообщили в ведомстве.

Фото: акимат города Костанай

Подрядчик уже устранил выявленные недостатки. Также была направлена претензия в адрес технического надзора, осуществляющего контроль за ходом работ.

Ранее «картонные стены» в строящемся доме прокомментировали в акимате в Костанайской области.