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    22:10, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Окна вместе с домом закрасили рабочие в Костанае

    При капитальном ремонте дома, окна жильцов одной из многоэтажек города «пострадали» — их покрасили вместе с фасадом, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: акимат города Костанай

    Жалобы появились в социальных сетях. Сообщается, что окна многоэтажки начали красить вместе с ремонтируемым фасадом дома.

    В акимате Костаная позже уточнили, в адрес подрядной организации были направлены замечания по факту окрашенных окон.

    — С апреля текущего года в Костанае, по адресу улица Дощанова, дом 133А, ведутся работы по капитальному ремонту фасада. Ремонт проводится в рамках проекта по приданию городу единого архитектурного облика. Подрядчиком выступает ТОО «Жилстройсервис-98» (г. Костанай), с которым ранее заключен договор на строительно-монтажные работы. Проект является двухгодичным — в 2024 году уже была выполнена капитальная реконструкция кровли здания, — сообщили в ведомстве.

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    Фото: акимат города Костанай

    Подрядчик уже устранил выявленные недостатки. Также была направлена претензия в адрес технического надзора, осуществляющего контроль за ходом работ.

    Ранее «картонные стены» в строящемся доме прокомментировали в акимате в Костанайской области.

    Теги:
    Работа Костанайская область Акимат Костанай
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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