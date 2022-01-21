Окна и двери на два миллиона тенге похитил вор со стройки в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Окна и двери на два миллиона тенге похитил вор со стройки в Темиртау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Старогородской отдел полиции УП города Темиртау Карагандинской области поступило сообщение: неизвестный проник в возводимый магазин и прибрал к рукам конструкции: четыре металлопластиковые двери и семь металлопластиковых окон. Сумма ущерба составила два млн тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 23-летнего молодого человека. Подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража«.



