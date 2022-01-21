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Окна и двери на два миллиона тенге похитил вор со стройки в Темиртау
21 Января 2022 21:27
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ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Окна и двери на два миллиона тенге похитил вор со стройки в Темиртау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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В Старогородской отдел полиции УП города Темиртау Карагандинской области поступило сообщение: неизвестный проник в возводимый магазин и прибрал к рукам конструкции: четыре металлопластиковые двери и семь металлопластиковых окон. Сумма ущерба составила два млн тенге.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 23-летнего молодого человека. Подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража«.
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