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Окна и двери на два миллиона тенге похитил вор со стройки в Темиртау

21 Января 2022 21:27
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Окна и двери на два миллиона тенге похитил вор со стройки в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Окна и двери на два миллиона тенге похитил вор со стройки в Темиртау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В Старогородской отдел полиции УП города Темиртау Карагандинской области поступило сообщение: неизвестный проник в возводимый магазин и прибрал к рукам конструкции: четыре металлопластиковые двери и семь металлопластиковых окон. Сумма ущерба составила два млн тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 23-летнего молодого человека. Подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража«.



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#Карагандинская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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