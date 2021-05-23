Окна двух машин и квартиры разбил неизвестный в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске неизвестные разбили стекла двух машин и окна в квартире на первом этаже по улице Н.Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кадры с места происшествия появились в социальных сетях. Пользователи, разместившие видео утверждают, что окна расстреляли.





В пресс-службе департамента полиции сообщили, что сотрудники первого отдела полиции города работают над установлением виновного лица и всех обстоятельств произошедшего.

«Факт хулиганских действий внесён в Единый реестр досудебных расследований Первого отдела полиции по уголовной статье «Хулиганство», то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся повреждением чужого имущества», - прокомментировали в пресс-службе.

Как удалось выяснить, автомобили и квартира принадлежат разным людям. Врагов у хозяев, по их словам, нет. Кто повредил их имущество, предстоит узнать полиции. Что касается комментария о якобы расстрелянных стеклах, то без проведения экспертизы утверждать этого нельзя.



