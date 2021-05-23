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    18:30, 22 Май 2021 | GMT +6

    Окна двух машин и квартиры разбил неизвестный в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске неизвестные разбили стекла двух машин и окна в квартире на первом этаже по улице Н.Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Кадры с места происшествия появились в социальных сетях. Пользователи, разместившие видео утверждают, что окна расстреляли.


    В пресс-службе департамента полиции сообщили, что сотрудники первого отдела полиции города работают над установлением виновного лица и всех обстоятельств произошедшего.

    «Факт хулиганских действий внесён в Единый реестр досудебных расследований Первого отдела полиции по уголовной статье «Хулиганство», то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся повреждением чужого имущества», - прокомментировали в пресс-службе.

    Как удалось выяснить, автомобили и квартира принадлежат разным людям. Врагов у хозяев, по их словам, нет. Кто повредил их имущество, предстоит узнать полиции. Что касается комментария о якобы расстрелянных стеклах, то без проведения экспертизы утверждать этого нельзя.



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    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Видео Происшествия
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