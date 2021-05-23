Окна двух машин и квартиры разбил неизвестный в Петропавловске
Кадры с места происшествия появились в социальных сетях. Пользователи, разместившие видео утверждают, что окна расстреляли.
В пресс-службе департамента полиции сообщили, что сотрудники первого отдела полиции города работают над установлением виновного лица и всех обстоятельств произошедшего.
«Факт хулиганских действий внесён в Единый реестр досудебных расследований Первого отдела полиции по уголовной статье «Хулиганство», то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся повреждением чужого имущества», - прокомментировали в пресс-службе.
Как удалось выяснить, автомобили и квартира принадлежат разным людям. Врагов у хозяев, по их словам, нет. Кто повредил их имущество, предстоит узнать полиции. Что касается комментария о якобы расстрелянных стеклах, то без проведения экспертизы утверждать этого нельзя.