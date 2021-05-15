Оклеветавшего полицейских жителя Талдыкоргана арестовали на 20 суток

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 20 суток административного ареста получил оклеветавший полицейских житель города Талдыкоргана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента полиции Алматинской области.

13 мая текущего года Талдыкорганский специализированный межрайонный административный суд Алматинской области вынес постановление об административном аресте на 20 суток 48-летнего жителя города Талдыкоргана, который под постом «Taldykorgan-Police» со своей странице «hudojnik tdk» в социальных сетях публично оклеветал патрульных полицейских, распространяя заведомо ложные сведения, порочащие их честь и достоинство.

«27 апреля 2021 года из ЦОУ патрульным полицейским поступило указание проверить информацию о том, что несовершеннолетний в Талдыкоргане, управляя автомашиной «Toyota Land Cruiser», нарушает правила дорожного движения. Информация подтвердилась, машина была задержана. Установив личность несовершеннолетнего правонарушителя, стражи порядка водворили машину на штрафную стоянку, оформили административный протокол, задержанного передали родителям.

Прочитав об этом факте, признанный судом виновным мужчина выразил публично свое негативное отношение к правоохранителям в оскорбительной клевете», - рассказали в полиции.

Полицейские собрали материал и, оформив протокол об административном правонарушении части 2 статьи 73-3 КоАП РК, направили в суд. Суд в свою очередь принял объективное решение по данному делу.