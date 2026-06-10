Океан вместо шахт: Китай намерен добывать уран и редкие минералы из морской воды

Министерство природных ресурсов Китая опубликовало доклад о новых достижениях страны в области использования морской воды, передает Kazinform со ссылкой на Xinhua.

В документе также освещаются колоссальные запасы стратегических минералов, растворенных в океане, и планы по расширению их добычи с помощью передовых технологий.

Согласно докладу, Китаю удалось впервые в реальных морских условиях извлечь уран в количестве, измеряемом килограммами. Отечественные научно-исследовательские институты, университеты и предприятия также добились прорывов в фундаментальных теориях и ключевых технологиях извлечения лития, урана, дейтерия и других редких элементов из морской воды.

Мировые запасы урана в океане оцениваются примерно в 4,5 млрд тонн — это более чем в тысячу раз превышает известные запасы на суше.

По словам директора Института опреснения морской воды и многоцелевого использования в Тяньцзине Сяня Вэньси, в настоящее время в Китае действуют 167 опреснительных установок совокупной мощностью 3,077 млн тонн в сутки. При этом годовой объем морской воды, используемой для промышленного охлаждения, достиг 193,36 млрд тонн в год, что на 86,4% больше, чем в 2020 году.

В рамках 15-го пятилетнего плана на 2026–2030 годы Китай намерен продвигать разработку соответствующих технологий и оборудования, а также формировать технологический задел для промышленного извлечения стратегических элементов из морской воды.