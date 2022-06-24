Оказывающие комуслуги мангистауские учреждения находятся на контроле госорганов

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области учреждения, предоставляющие коммунальные услуги, находятся на контроле. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель департамента по регулированию естественных монополий области Жандос Салимов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, с начала года по жалобам жителей и предпринимателей департамент провел проверки двух субъектов.

«На одно из учреждений наложили штраф в размере 4 900 800 тенге, в сокращенном порядке выплачено 2 450 400 тенге. На вторую организацию составили протокол, однако дело об административном правонарушении в связи с подачей жалобы встречной стороной временно приостановлено. Кроме того, департамент за несвоевременное представление отчетов об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы на 1 мая наложил административные взыскания в виде штрафа на 10 субъектов естественных монополий на общую сумму 6 841 560 тенге. По шести субъектам дела рассмотрены в сокращенном порядке, оплачено штрафов на сумму 2 021 580 тенге», - сообщил Жандос Салимов.

Кроме того, в рамках обращения Республиканского общественного объединения «Әділетті Жолы» факт превышения установленной цены на розничную реализацию ГСМ выявили у пяти предпринимателей. В соответствии с требованиями закона, письма об административных правонарушениях направлены в суд.

По данным спикера, в настоящее время в государственном регистре субъектов естественных монополий по Мангистауской области зарегистрированы 49 субъектов, из них в местном отделе – 47, в республиканском – два субъекта естественной монополии. Всего оказано 76 услуг, в том числе 18 услуг по тепловой энергии, 21 услуга по водоснабжению, 11 - по водоотведению, 14 - по передаче электроэнергии, 10 - по подъездным путям и две - по транспортировке товарного газа.