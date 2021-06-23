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    23:00, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    Оказывать первую медпомощь при ДТП обучили павлодарских полицейских

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре дорожных полицейских научили оказывать первую помощь в ДТП. Курсы в службе скорой помощи прошли 48 полицейских, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «48 сотрудников местной полицейский службы, патрулирующих загородные трассы, научили останавливать кровотечение, накладывать шины и проводить обезболивание», - сообщили в пресс-службе павлодарской областной станции скорой помощи.

    Краткий курс для стражей порядка организовали, потому что на дорогах региона часто происходят тяжёлые аварии, и часто именно дорожные полицейские первыми оказываются на месте аварий, отметили в службе 103. Тактике действий блюстителей закона обучила ведущий врач областной станции скорой помощи Зауреш Турсунова.

    «Дорожные полицейские могут не только оказать первую помощь, но и выполнить так называемую сортировку, - сказала она. - Они могут оценить ситуацию, предварительно выяснить, сколько понадобиться карет скорой помощи, нужны ли будут пожарные и спасатели. В этом случае шансы на спасение людей, пострадавших в аварии, значительно повышаются».

    В период пандемии в павлодарской службе 103 вынуждены были приостановить обучение оказанию первой помощи, добавил источник. В течение последнего года стражи порядка стали первыми, кто прошёл подготовку на станции скорой помощи. Они узнали, как правильно остановить кровотечение, наложить шины при переломах и сделать обезболивание.


    Теги:
    Здравоохранение ДТП Правоохранительные органы Павлодарская область
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