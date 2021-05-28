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Оказывать первую медицинскую помощь научили атырауских студентов

Автор:  
Виктор Сутягин
28 Мая 2021, 21:23
Оказывать первую медицинскую помощь научили атырауских студентов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Атырау студентов обучили оказанию первой медицинской помощи. Обучающее мероприятие прошло на базе областной скорой медицинской помощи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в Атырау продолжается реализация проекта «Школа волонтеров». Цель проекта - обучение студентов, волонтеров, а также заинтересованной молодежи оказанию первой помощи до прибытия пожарных, сотрудников полиции, скорой помощи.

«В ходе обучения заместитель директора Атырауской областной станции скорой медицинской помощи Наргиз Баймолдаева и врач-кардиолог Лаура Жанысбаева поделились с участниками проекта теоретическими и практическими знаниями по темам: «Инородные тела в дыхательных путях или пищеводе», «Остановка сердечной деятельности», «Тепловой удар», «Первая помощь больному с припадками», «Помощь при ДТП», - сообщили в пресс-службе.

В семинаре впервые приняли участие студенты Атырауского университета имени Х. Досмухамедова, которые получили навыки оказания первой помощи и базовой реанимации. В конце занятий участники проекта сдали экзамен по полученным знаниям.

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