Оказывал ли криминал поддержку Садыру Жапарову

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в очередном интервью ИА «Кабар» опроверг бытующие в стране разговоры относительно его поддержки со стороны представителей криминального мира во время октябрьских событий и президентских выборов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Кыргызский лидер опроверг распространяемые ложные предположения, что криминальный лидер Камчы Кольбаев в период октябрьских событий 2020 года и президентских выборов оказывал ему активную поддержку.

- Скажу прямо, он мне не оказывал поддержку. Он тогда поддерживал Сапара Исакова. Слух о том, что криминал поддерживает Садыра Жапарова, распространяли мои оппоненты и редакция «Азаттыка». Их план заключался в том, чтобы очернить меня перед народом и вывести из игры до выборов. Но, по сравнению с тем, что было 10-15 лет назад, к 2020 году народ уже прозрел, и его уже нельзя было провести такими слухами. Неважно, какая была информация, народ сам все разбирал и делал для себя правильные выводы. В итоге большинство оказало мне доверие, и я был избран президентом, - заявил Садыр Жапаров.

По словам президента КР, имеются все доказательства оказания поддержки Сапару Исакову со стороны криминала.

- 6 октября Камчы Кольбаев подарил ему бронированный «Мерседес», отметив, чтобы он вместе с Алмазбеком Атамбаевым передвигался на этой машине. 8 октября Камчы Кольбаев лично дал указания своим ребятам, чтобы они оказывали поддержку группе Сапара Исакова и Атамбаева. Такие данные тогда поступали через специальный отдел МВД посредством прослушивания телефонных разговоров. Криминал тогда, 8 октября, сделал для себя выводы. Они считали, что мы с Камчыбеком Ташиевым остались одни, что весь народ поддерживает Сапара Исакова, и он станет президентом. 9 октября они все объединились и вышли против нас на митинг. Если помните, когда народ прогнал их с площади, Сапар Исаков и Атамбаев скрылись как раз на той бронированной машине, которую им вручил Камчы Кольбаев. В тот момент, когда они скрывались с площади, неизвестным человеком были произведены выстрелы из травматического пистолета по дверям этой автомашины. Как выяснилось, с тех пор она хранилась в одном из гаражей в том же виде — дверь, в которую попала пуля, не ремонтировали. Недавно эту машину нашли, и ее владелец, представитель криминального мира Мурат Рамонов дал показания, где рассказал, как он по указанию Камчы Кольбаева 6 октября передал авто Сапару Исакову. Поэтому все доказательства есть, о чем я уже говорил, - пояснил он.

Садыр Жапаров заявил, что редакция «Азаттыка» распространила информацию об оказываемой ему поддержке со стороны одних заключенных.