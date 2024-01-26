Оказывал ли криминал поддержку Садыру Жапарову
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в очередном интервью ИА «Кабар» опроверг бытующие в стране разговоры относительно его поддержки со стороны представителей криминального мира во время октябрьских событий и президентских выборов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Кыргызский лидер опроверг распространяемые ложные предположения, что криминальный лидер Камчы Кольбаев в период октябрьских событий 2020 года и президентских выборов оказывал ему активную поддержку.
- Скажу прямо, он мне не оказывал поддержку. Он тогда поддерживал Сапара Исакова. Слух о том, что криминал поддерживает Садыра Жапарова, распространяли мои оппоненты и редакция «Азаттыка». Их план заключался в том, чтобы очернить меня перед народом и вывести из игры до выборов. Но, по сравнению с тем, что было 10-15 лет назад, к 2020 году народ уже прозрел, и его уже нельзя было провести такими слухами. Неважно, какая была информация, народ сам все разбирал и делал для себя правильные выводы. В итоге большинство оказало мне доверие, и я был избран президентом, - заявил Садыр Жапаров.
По словам президента КР, имеются все доказательства оказания поддержки Сапару Исакову со стороны криминала.
- 6 октября Камчы Кольбаев подарил ему бронированный «Мерседес», отметив, чтобы он вместе с Алмазбеком Атамбаевым передвигался на этой машине. 8 октября Камчы Кольбаев лично дал указания своим ребятам, чтобы они оказывали поддержку группе Сапара Исакова и Атамбаева. Такие данные тогда поступали через специальный отдел МВД посредством прослушивания телефонных разговоров. Криминал тогда, 8 октября, сделал для себя выводы. Они считали, что мы с Камчыбеком Ташиевым остались одни, что весь народ поддерживает Сапара Исакова, и он станет президентом. 9 октября они все объединились и вышли против нас на митинг. Если помните, когда народ прогнал их с площади, Сапар Исаков и Атамбаев скрылись как раз на той бронированной машине, которую им вручил Камчы Кольбаев. В тот момент, когда они скрывались с площади, неизвестным человеком были произведены выстрелы из травматического пистолета по дверям этой автомашины. Как выяснилось, с тех пор она хранилась в одном из гаражей в том же виде — дверь, в которую попала пуля, не ремонтировали. Недавно эту машину нашли, и ее владелец, представитель криминального мира Мурат Рамонов дал показания, где рассказал, как он по указанию Камчы Кольбаева 6 октября передал авто Сапару Исакову. Поэтому все доказательства есть, о чем я уже говорил, - пояснил он.
Садыр Жапаров заявил, что редакция «Азаттыка» распространила информацию об оказываемой ему поддержке со стороны одних заключенных.
- Они были против того, чтобы я пришел к власти. Возможно, они получили указания извне быть против. Кто знает? Тем не менее, они на весь мир сообщили, что Садыра Жапарова поддерживают одни заключенные, и что народ, скопившийся на площади - преимущественно зеки. В свою очередь люди, собравшиеся на площади, выразили свое недовольство относительно такой лживой информации. Они хотели пойти в офис «Азаттыка» и разнести его. Мне тогда еле как удалось остановить их. После этого народ перестал доверять «Азаттыку». Люди знают, что они исполняют наказы своих финансовых покровителей извне. Народ сейчас не такой, каким был 20-30 лет назад. Он знает, кто есть кто, и кто что делает, и у кого какие недостатки, - сказал глава КР.