Оказавшимся в трудной ситуации акмолинским студенткам помогли с обучением и жильем

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Двум студенткам, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, в акмолинском областном филиале партии «Nur Otan» помогли решить их проблемы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала партии.

У студентки Маншук Амантайқызы случилось двойное горе: 4 года назад ушла из жизни мама, а недавно скончался отец. Девушка – инвалид ІІІ группы, и, несмотря на все попытки заработать средства самостоятельно, на оплату учебы денег у нее не хватает. Поэтому Маншук обратилась в партию с просьбой сделать ей скидку в оплате за учебу.

Как сообщила пресс-секретарь Акмолинского областного филиала партии «Nur Otan» Динара Дүйсен, первый заместитель председателя областного филиала партии Галым Бекмагамбетов, изучив обращение девушки, поставил этот вопрос перед ректоратом университета, в котором обучается Маншук. Было принято решение предоставить сироте скидку на оплату обучения.

«Такие моменты, когда ощущаешь поддержку людей, придают силы. Я намерена сосредоточиться на учебе и оправдать доверие», - отметила девушка.

А студентка Нурай Жасаганберген обучается на 2 курсе по программе «Серпін». Приехав из теплых краев в конце августа, Нурай не могла получить комнату в общежитии. Коментдант отказала в предоставлении жилья, сославшись на то, что жилье доступно только первокурсникам. Эта проблема также решилась положительно.

«Нурай обучается по государственной программе «Серпін». Она будущий биотехнолог. Руководство областного филиала партии уделяет особое внимание студентам, обучающимся по этой программе, и проводит традиционные встречи, чтобы выслушать возникшие проблемы, предложения и найти правильные пути решения», - добавили в ведомстве.