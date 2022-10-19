Оказавшимся в сложных ситуациях казахстанцам помощь оказывают 12 тысяч соцработников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане работают более 12 тыс. социальных работников, которые оказывают специальные социальные услуги различным категориям населения с целью повышения качества их жизни и оказания помощи для выхода из сложной жизненной ситуации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

В настоящее время социальные работники оказывают специальные социальные услуги (далее – ССУ) престарелым, лицам с инвалидностью, в том числе детям, лицам без определенного места жительства, освобожденным из мест лишения свободы, жертвам бытового насилия и торговли людьми.

Основными обязанностями социального работника является обучение получателей услуг навыкам самообслуживания, самоконтроля, общения. Также соцработники проводят работу с членами семей по реализации реабилитационных мероприятий и адаптации в социуме самих получателей услуг, содействуют в получении социальных выплат и других мер социальной поддержки.

Соцработники предоставляют ССУ в условиях стационара, полустационара, на дому и в организациях временного пребывания.

Из 12 тыс. социальных работников ССУ в медико-социальных учреждениях оказывают услуги 884 человека, в том числе 695 – в стационарных учреждениях, 189 – в реабилитационных центрах. В отделениях социальной помощи работают 11 395 соцработников, оказывая помощь на дому, в центрах социальной адаптации для лиц без определенного места жительства – 65, в кризисных центрах – 65.

Вместе с тем 45 % соцработников оказывают услуги в районных центрах и городах, 30 % – в областных центрах и городах республиканского значения, 25 % – в сельских округах.

По итогам 2021 года ССУ было охвачено более 116 тыс. человек как в государственном, так и в неправительственном секторах.

Необходимо отметить, что социальная работа как профессия относительно нова для Казахстана. Профессиональная подготовка специалистов по социальной работе осуществляется в последние два десятилетия. При этом на сегодняшний день 33 % соцработников имеют стаж работы в системе социального обслуживания более 10 лет.

Как сообщалось ранее, в этом году были утверждены нормы профессиональной этики поведения социальных работников, что будет способствовать повышению качества предоставляемых ими услуг.

Наряду с этим, проектом Социального кодекса предусматривается дальнейшая модернизация системы социального обслуживания населения.

Будут актуализированы имеющиеся и разработаны новые стандарты ССУ, а лицам, нуждающимся в социальном обслуживании, будет предоставлена возможность выбора соцработников.

Кроме того, планируется создание Реестра социальных работников, где будет содержаться информация об их квалификации, видах и качестве оказываемых ими услуг, результатах работы.

Для соцработников будут разработаны профессиональные стандарты, отражающие требования работодателей к уровню знаний, навыкам и умениям готовящихся кадров. Будет разработана новая система оплаты труда, учитывающая уровень квалификации, категорию и специфику предоставляемых услуг.

















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