+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 7 °С
USD 444.80 EUR 476.78
RUB 5.72 CNY 62.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Оказавшихся в Бишкеке казахстанок с больными детьми доставят в Атырау 24 марта

22 Марта 2020 23:11
Поделиться:
Оказавшихся в Бишкеке казахстанок с больными детьми доставят в Атырау 24 марта

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- Из Кыргызстана матерей с больными детьми доставят в Атырау 24 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Швейные цеха театров шьют маски для многодетных семей в СКО
Резкий рост случаев заболевших  коронавирусом  отмечен в странах Африки В Нур-Султане ужесточили требования в период карантина Еще один случай заболевания коронавирусом выявлен в Алматы

Как ранее сообщали в Министерстве иностранных дел РК, в Бишкеке оказались девять атырауских женщин с детьми, страдающими ДЦП. Все они отправились в Кыргызстан на лечение. Но рейсы, которыми они планировали возвратиться домой, отменили. Поэтому для эвакуации казахстанок с детьми планировалось задействовать борт военной авиации.

«С нами постоянно на связи сотрудник посольства Казахстана в Кыргызстане Жасулан Ханалиев. Он сообщил, что военный самолет прибудет в аэропорт Бишкека 23 марта, а утром 24 марта мы уже будем дома. На борту нас будет сопровождать врач», - сообщила по телефону одна из мам Гульжан Хусаинова.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Коронавирус,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив