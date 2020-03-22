Оказавшихся в Бишкеке казахстанок с больными детьми доставят в Атырау 24 марта

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- Из Кыргызстана матерей с больными детьми доставят в Атырау 24 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как ранее сообщали в Министерстве иностранных дел РК, в Бишкеке оказались девять атырауских женщин с детьми, страдающими ДЦП. Все они отправились в Кыргызстан на лечение. Но рейсы, которыми они планировали возвратиться домой, отменили. Поэтому для эвакуации казахстанок с детьми планировалось задействовать борт военной авиации.

«С нами постоянно на связи сотрудник посольства Казахстана в Кыргызстане Жасулан Ханалиев. Он сообщил, что военный самолет прибудет в аэропорт Бишкека 23 марта, а утром 24 марта мы уже будем дома. На борту нас будет сопровождать врач», - сообщила по телефону одна из мам Гульжан Хусаинова.