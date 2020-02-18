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Оказавшиеся в снежном плену водители просят не выезжать на трассы жителей СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области водители, застрявшие на загородных трассах, записывают видеообращения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В регионе вновь разыгралась непогода: метель, сильный ветер, ограничение видимости на дорогах. Заложниками стихии стали те, кого буран застал в пути, или те, кто пренебрег предупреждениями службы спасения и выехал за пределы населенных пунктов.
В социальных сетях и мессенджерах североказахстанские полицейские распространяют видеообращение водителя, который оказался на трассе «Екатеринбург-Алматы», в районе села Рузаевка района им. Г.Мусрепова.
«Здесь натуральный снежный плен. Просьба ко всем: не выезжайте на трассу. Сами себе наживете проблем. Берегите свою жизнь и здоровье. Находитесь дома», - говорит водитель.
Дороги областного значения в регионе закрыты для всех видов транспорта. Движение закрыто и на нескольких участках республиканских трасс.
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