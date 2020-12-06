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Оказавшемуся взаперти дома полуторагодовалому ребенку помогли спасатели Шымкента

Редактор:  
Гульмира Байзакова
6 Декабря 2020, 01:41
Оказавшемуся взаперти дома полуторагодовалому ребенку помогли спасатели Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Шымкентские спасатели помогли ребенку, который остался дома взаперти. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

На номер «112» службы спасения 5 декабря поступило сообщение о помощи. В одной из квартир многоквартирного дома в микрорайоне Нурсат - 2 Каратауского района остался 1,5 годовалый ребенок, дверь не открывалась.

Пять спасателей личного состава оперативно-спасательного отряда прибыли на место происшествия и взломали дверь снаружи слесарными инструментами. Благодаря оперативным действиям спасателей ребенок был благополучно передан матери.


Происшествия   Шымкент   МЧС  
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