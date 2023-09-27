Оказать психологическую помощь многодетным семьям призвала депутат Мажилиса РК

Депутат Мажилиса Гаухар Танашева призывает государство оказывать психологическую поддержку многодетным семьям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Неочевидной на сто процентов, но серьезной для многих многодетных смей является проблема социального восприятия. Имеется в виду, что для более комфортного существования многодетной семье создается свой замкнутый круг общения. Контакты детей в таких семьях со своими сверстниками могут быть ограничены, отсутствует должная социализация с другими детьми, - озвучила Гаухар Танашева в своем депзапросе на пленарном заседании Мажилиса.

По ее словам, если убрать финансовую составляющую всех многодетных семей, общими проблемами можно назвать в основном – психологические.

- Причем, ситуация действует именно на детей – не хватает внимания от родителей, в связи с тем, что они постоянно в работе, а также из-за того, что детей много и каждому в отдельности родители достаточно внимания уделить не могут, в большей степени страдают старшие дети. Они рано принимают на себя ответственность и обязательства взрослых, при оказании помощи родителям с младшими детьми, - отметила депутат.

Государство может помочь в решении данных проблем, считает Г. Танашева, путем обеспечения психологической поддержки таким семьям и детям.