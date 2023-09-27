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    15:38, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Оказать психологическую помощь многодетным семьям призвала депутат Мажилиса РК

    Александр Павский/МИА «Казинформ»
    Фото: Александр Павский/МИА «Казинформ»

    Депутат Мажилиса Гаухар Танашева призывает государство оказывать психологическую поддержку многодетным семьям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - Неочевидной на сто процентов, но серьезной для многих многодетных смей является проблема социального восприятия. Имеется в виду, что для более комфортного существования многодетной семье создается свой замкнутый круг общения. Контакты детей в таких семьях со своими сверстниками могут быть ограничены, отсутствует должная социализация с другими детьми, - озвучила Гаухар Танашева в своем депзапросе на пленарном заседании Мажилиса.

    По ее словам, если убрать финансовую составляющую всех многодетных семей, общими проблемами можно назвать в основном – психологические.

    - Причем, ситуация действует именно на детей – не хватает внимания от родителей, в связи с тем, что они постоянно в работе, а также из-за того, что детей много и каждому в отдельности родители достаточно внимания уделить не могут, в большей степени страдают старшие дети. Они рано принимают на себя ответственность и обязательства взрослых, при оказании помощи родителям с младшими детьми, - отметила депутат.

    Государство может помочь в решении данных проблем, считает Г. Танашева, путем обеспечения психологической поддержки таким семьям и детям.

    - Содействовать обеспечению досуга по интересам именно по возрастам, интеграции в общество. Как уже отмечалось, в связи с закрытостью к социуму во многих многодетных семьях, дети не могут проводить время с другими детьми именно своего возраста, а вынуждены выполнять часть функций родителей по отношению к младшим детям, - добавила она.

    Теги:
    Мажилис Общество многодетные
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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