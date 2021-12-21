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Оказанный отелями и гостиницами объем услуг в Казахстане увеличился за год на 66%

21 Декабря 2021 13:50
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Оказанный отелями и гостиницами объем услуг в Казахстане увеличился за год на 66%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам трёх кварталов 2021 года объём услуг, оказанный гостиницами, отелями и прочими местами размещения в РК, вырос сразу на 66,4% за год, до 78,9 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Energyprom.kz.

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Больше всего услуг традиционно оказали в Алматы: на 18,6 млрд тенге — на 61,3% больше, чем годом ранее. В тройке лидирующих регионов также оказались столица (13,7 млрд тенге, плюс 70,2% за год) и Акмолинская область (8 млрд тенге, плюс 79,2%).

Меньше всего услуг оказали в Кызылординской области — всего на 820,1 млн тенге.

В текущем году места размещения обслужили 4,1 млн человек — на 60,1% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе больше всего посетителей было обслужено в Алматы (842,9 тысяч человек), Нур-Султане (524,5 тысяч человек) и Алматинской области (522,3 тысяч человек).

Меньше всего посетителей воспользовались услугами мест размещения в Атырауской области: всего 30,5 тысяч человек — на 58% меньше, чем годом ранее. Стоить отметить, что в текущем году Атырауская область — единственный регион, который показал значительное уменьшение объёма услуг и численности посетителей.

В разрезе категорий мест размещения в текущем году 405,4 тысяч человек были обслужены пятизвёздочными гостиницами, 383,8 тысяч человек — четырёхзвёздочными, 176 тысяч человек — трёхзвёздочными, 14,2 тысяч человек — двухзвёздочными, 2,7 тысяч человек — однозвёздочными, 2,2 млн человек — гостиницами без категорий.

По типам мест размещения 1,9 млн человек были приняты гостиницами с ресторанами, 1,3 млн человек — гостиницами без ресторанов, 579,9 тысяч человек — одноэтажными коттеджами, небольшими домиками и квартирами, 108,3 тысячи человек — домами отдыха, 88,6 тысяч человек — туристическими базами, 33,5 тысяч человек — детскими лагерями, 31,7 тысяч человек — пансионатами.

В 2020 году в мире поступления от международного туризма сократились сразу на 63,6% за год, до 533,5 млрд долларов США. В 2019 году поступления составляли почти 1,5 трлн долларов США, плюс 1,9% за год. До «коронакризисного» периода за последние 10 лет в секторе туризма не наблюдалось уменьшения объёма поступлений, исключение составил незначительный спад в 2015 году — на 4,9%, до 1,2 трлн долларов США.

В странах ЕАЭС в 2020 году наибольший объём поступлений наблюдался в России: 2,9 млрд долларов США. При этом поступления уменьшились в 3,8 раза за год.

На второй строчке по объёму поступлений оказался Казахстан: 0,5 млрд долларов США — в 5 раз меньше, чем годом ранее. В Армении показатель также уменьшился в 5 раз за год, до 0,3 млрд долларов США. В странах ЕАЭС наибольший показатель уменьшения поступлений от туризма пришёлся на эти государства.

ТОП-3 по объёму поступлений замкнула Беларусь (0,4 млрд долларов США). В Кыргызстане объём поступлений составил 0,2 млрд долларов США.

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#Туризм   #Экономика   #Общество  
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