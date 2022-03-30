Оказание скорой и неотложной помощи детям обсудили в маслихате столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На очередном заседании столичного маслихата обсудили вопросы оказания скорой и неотложной помощи детям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Скорую и неотложную помощь детям оказывают станция скорой помощи, три детские больницы, и новорожденным - акушерские отделения многопрофильных больниц. На сегодняшний день в городе Нур-Султане насчитывается 424 тысячи детей в возрасте до 18 лет, в том числе детей в возрасте до одного года - 52 тысячи. В соответствии с Кодексом о здоровье народа и системе здравоохранения, имеются три формы оказания медицинской помощи. Первая – скорая, вторая – неотложная, третья – плановая. Кроме того, в трех больницах оказывается круглосуточная срочная помощь детям в ситуациях, угрожающих жизни, в случаях тяжелых заболеваний, в дороге», – сказал заместитель акима Нур-Султана Берик Джакенов, выступивший с докладом.

По его словам, в ситуациях, угрожающих жизни больных детей, после вызова скорой помощи, до прибытия бригады, оказывается помощь по телефону. На стационарном уровне, в 1-й городской детской многопрофильной больнице имеется 250 реабилитационных коек, в том числе, 2 политехнические койки. Во 2-й городской детской многопрофильной больнице из 350 коек 18 коек отведены для анестезиологии и реаниматологии, 6 коек политехнические. В составе 3-й городской детской многопрофильной больницы, оказывающей скорую и неотложную помощь детям, имеются приемно-диагностическое отделение, отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.

Заместитель акима отметил, что здание 1-й городской многопрофильной детской больницы, построенное в 1991 году, требует капитального ремонта. Конкурс на проведение ремонтных работ объявлен. Решение будет принято 7 апреля. В текущем году планируется провести работы стоимостью один миллиард тенге. На время ремонта пациентов переведут в другие больницы.

Также, по словам Б.Джакенова, поскольку сейчас работает только одно отделение детской травматологии, планируется открыть еще одно в 3-й городской многопрофильной детской больнице.

В свою очередь, депутат маслихата Лязат Разбекова-Тлеуханова назвала одной из основных проблем в системе оказания срочной и неотложной помощи детям нехватку кадров. Также, по ее мнению, необходимо заняться оснащением приемных покоев и их финансированием. Кроме того, важным вопросом является правильный менеджмент в организациях здравоохранения, оказывающих скорую и неотложную помощь детям. Необходимо разработать план конкретных мероприятий для решения указанных проблем.