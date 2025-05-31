Оказание реабилитационной помощи жителям области Улытау будет продолжено

В акимате области разъяснили ситуацию.

«Сразу же хотим отметить, что «Луч» - не единственное в регионе учреждение, которое оказывает реабилитационные услуги. Областная многопрофильная больница Жезказгана и ТОО «Медицинский центр Жезказган» на сегодняшний день имеют аналогичные отделения, при необходимости они будут расширяться.

ТОО «Нейрореабилитационный центр «Луч»» является не государственной, а частной структурой, и осуществляет свою деятельность на территории области Улытау в соответствии с Договором о государственно-частном партнерстве (ГЧП) от 15 мая 2018 года. Договор был заключен еще при Карагандинской области. Центр находится в здании ОМБ с площадью 560 кв.м.

Почему возник вопрос смены месторасположения Центра?

Первое. На 2025 год в ОМБ был запланирован капитальный ремонт (работы начнутся с 1 июня 2025 год), во время которого будет осуществляться передислокация отделений.

Второе. В настоящее время педиатрическое отделение самой областной больницы вынуждено находиться вне основного здания больницы. По этой причине отделение не может получить лицензию на свои услуги, что чревато прекращением финансирования от Фонда социального медицинского страхования. Это означает, что область может остаться без детского стационарного отделения. В год в данном отделении пролечиваются около 1650 детей.

Третье. В связи с открытием новой области расширяются виды и количество медицинских услуг, оказываемых ОМБ, для которых также необходимы помещения.

​В свою очередь, управлением здравоохранения области Улытау Центру было предложено альтернативное помещение (единственно свободное), от которого руководство Центра отказалось.

Вместе с тем, сообщаем, что при самостоятельном определении Центром для себя помещения, сотрудничество будет продолжено и договор о ГЧП пролонгирован.

Уважаемые жители области и пациенты Центра «Луч»!

Просим вас отнестись с пониманием к вышеуказанным обстоятельствам. Оснований для беспокойств нет. Все, что сейчас происходит, является стандартными процедурами, которые проводятся для решения данного вопроса. Жители региона, даже при закрытии Центра «Луч», будут обеспечены реабилитационной помощью», - говорится в сообщении акимата.