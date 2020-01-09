Оказание 31 госуслуги социально-трудовой сферы мониторит Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения РК отслеживает статусы оказания 31 услуги в реальном времени в системе трекинга государственных услуг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Среди них - назначение социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов, выдача справки о регистрации в качестве безработного, выдача справки, подтверждающей принадлежность заявителя (семьи) к получателям адресной социальной помощи, и так далее.

«В трекинге услуг можно отследить, сколько всего заявок принято на оказание той или иной услуги, сколько успешно обработано, в работе или просрочено. Например, на текущий момент по услуге «Назначение социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» принято 214 366 заявок, 3 447 просрочены. По каждой из них мы видим, на каком этапе она застопорилась, у какого конкретно специалиста и когда», - сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нариман Мукушев.

Ранее сообщалось, что МТСЗН РК разработана система трекинга государственных услуг. Благодаря ей, сотрудники министерства смогут в режиме реального времени детально отслеживать количество поступивших и обработанных заявок, сколько из них просрочены и так далее. В дальнейшем эти данные станут основой для анализа качества оказания госуслуг в регионах и принятия необходимых мер.