ОИС приняла резолюцию по январским событиям в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государства-члены ОИС подтвердили «свою твёрдую приверженность поддержке единства, суверенитета, независимости и территориальной целостности Казахстана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел РК.

На 48 сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), прошедшей в марте в столице Пакистана на тему «Партнёрство ради единства, справедливости и развития» был принят ряд резолюций в политической, экономической, научно-технической, гуманитарной, правовой и организационной сферах, в которых выражена консолидированная позиция мусульманских стран по основным глобальным и региональным проблемам.

«Согласно резолюции №50/48-pol ОИС «О солидарности с Республикой Казахстан перед лицом терроризма», государства-члены осудили «террористические атаки, недавно произошедшие в Казахстане после мирных протестов, которые привели к насилию в стране и повлекли за собой жертвы и гибель невинных гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов». Государства-члены ОИС подтвердили «свою твёрдую приверженность поддержке единства, суверенитета, независимости и территориальной целостности Казахстана».

Вместе с тем, принятая в январе Европейским парламентом резолюция о ситуации в нашей стране, вызвала «неодобрение» у государств-членов ОИС, так как изложенные в резолюции позиции «не способствуют продвижению и развитию межгосударственных отношений», - сказано в сообщении ведомства.

ОИС подтвердила «свою полную солидарность с Казахстаном и выразила поддержку мерам Правительства РК по обеспечению государственного суверенитета и соблюдения закона в целях национальной безопасности и дальнейшего развития страны».

Напомним, ОИС насчитывает 57 государств-членов с общим населением около 1,7 млрд человек и является второй по величине международной организацией после ООН. Статус наблюдателя имеют 5 стран и 5 международных организаций. Казахстан стал членом Организации в декабре 1995 года.