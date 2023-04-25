Охватить сетью 5G республиканские города на 75% обещают в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин сообщил о проводимой работе по внедрению сети 5G, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году мы планируем внедрение и развитие мобильной связи нового поколения 5G в Астане, Алматы, Шымкенте и некоторых областных центрах. Согласно графику, показанному на слайде, к 2027 году охват каждого города республиканского значения составит 75%, а охват областных центров - 60%», - сказал Багдат Мусин на заседании Правительства.

Он напомнил, что 5G обеспечивает высокоскоростной доступ в Интернет, что позволяет ускорить развитие цифровой экономики и улучшить условия работы современных технологических компаний.

«Также планируем обеспечить высокоскоростным доступом к сети Интернет более 170 тысяч домохозяйств в городах путем строительства сети», - добавил министр.